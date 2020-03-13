Coronavirus, i dati della Provincia di Bergamo, dal Comune più colpito al meno colpito al 13 marzo

I dati dei contagi da coronavirus in Provincia di Bergamo aggiornati alle 16,30 del 13 marzo: i positivi per Comune, dal più colpito in giù
Coronavirus, guarda i dati, Comune per Comune della provincia di Bergamo
Casi per comune (superiori a 5)
(Dati Regione Lombardia)
BERGAMO 311
NEMBRO 144
ALZANO LOMBARDO 93
ALBINO 87
ZOGNO 71
SERIATE 55
VILLA DI SERIO 43
TORRE BOLDONE 36
TREVIGLIO 34
DALMINE 34
GAZZANIGA 34
ROMANO DI LOMBARDIA 27
PRADALUNGA 27
PONTE SAN PIETRO 26
STEZZANO 26
RANICA 25
CASTELLI CALEPIO 25
SAN GIOVANNI BIANCO 24
SCANZOROSCIATE 23
TREVIOLO 23
MARTINENGO 22
VILLA D`ALME` 19
BREMBATE DI SOPRA 19
TERNO D`ISOLA 18
CARAVAGGIO 18
GANDINO 18
GORLE 18
CLUSONE 18
MOZZO 18
PONTERANICA 17
OSIO SOTTO 17
TELGATE 17
GRUMELLO DEL MONTE 17
CURNO 17
CALUSCO D`ADDA 16
LEFFE 15
ZANICA 15
FIORANO AL SERIO 15
GRASSOBBIO 14
URGNANO 14
SORISOLE 14
CENE 14
PEDRENGO 14
VILLONGO 13
PALADINA 13
SARNICO 13
PRESEZZO 13
SAN PELLEGRINO TERME 13
AZZANO SAN PAOLO 13
VERDELLINO 12
SEDRINA 12
SUISIO 12
SOVERE 12
CALVENZANO 12
VERTOVA 12
BAGNATICA 12
BRUSAPORTO 12
ALME` 12
VERDELLO 12
TRESCORE BALNEARIO 12
BREMBATE 11
COVO 11
SAN PAOLO D`ARGON 10
VAL BREMBILLA 10
VILLA D`ADDA 10
MAPELLO 10
SANT`OMOBONO TERME 10
ALBANO SANT`ALESSANDRO 10
ROVETTA 10
COSTA DI MEZZATE 9
CISANO BERGAMASCO 9
CAPRIATE SAN GERVASIO 9
CHIUDUNO 9
CASNIGO 9
COLOGNO AL SERIO 9
MONTELLO 8
BOLTIERE 8
CASIRATE D`ADDA 8
LOVERE 8
PONTE NOSSA 8
SELVINO 8
CASTIONE DELLA PRESOLANA 8
BONATE SOPRA 7
COLZATE 7
CENATE SOPRA 7
ALMENNO SAN SALVATORE 7
ENDINE GAIANO 7
COSTA SERINA 7
UBIALE CLANEZZO 7
OSIO SOPRA 7
GANDOSSO 7
BONATE SOTTO 7
CAPRINO BERGAMASCO 7
VALBONDIONE 6
PREDORE 6
BRIGNANO GERA D`ADDA 6
PALOSCO 6
CASTEL ROZZONE 6
VALBREMBO 6
CIVIDATE AL PIANO 6
GORLAGO 6
PONTIDA 6
MORNICO AL SERIO 6
SERINA 6
CALCIO 6