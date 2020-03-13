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Coronavirus, i dati della Provincia di Bergamo, dal Comune più colpito al meno colpito al 13 marzo

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I dati dei contagi da coronavirus in Provincia di Bergamo aggiornati alle 16,30 del 13 marzo: i positivi per Comune, dal più colpito in giù

 

Coronavirus, guarda i dati, Comune per Comune della provincia di Bergamo

Casi per comune (superiori a 5)

(Dati Regione Lombardia)

 

BERGAMO   311

NEMBRO      144

ALZANO LOMBARDO      93

ALBINO        87

ZOGNO         71

SERIATE       55

VILLA DI SERIO    43

TORRE BOLDONE 36

TREVIGLIO  34

DALMINE     34

GAZZANIGA           34

ROMANO DI LOMBARDIA         27

PRADALUNGA       27

PONTE SAN PIETRO          26

STEZZANO   26

RANICA        25

CASTELLI CALEPIO         25

SAN GIOVANNI BIANCO            24

SCANZOROSCIATE           23

TREVIOLO   23

MARTINENGO        22

VILLA D`ALME`     19

BREMBATE DI SOPRA     19

TERNO D`ISOLA    18

CARAVAGGIO       18

GANDINO    18

GORLE          18

CLUSONE     18

MOZZO         18

PONTERANICA      17

OSIO SOTTO            17

TELGATE      17

GRUMELLO DEL MONTE            17

CURNO         17

CALUSCO D`ADDA           16

LEFFE            15

ZANICA        15

FIORANO AL SERIO         15

GRASSOBBIO         14

URGNANO   14

SORISOLE    14

CENE 14

PEDRENGO  14

VILLONGO  13

PALADINA  13

SARNICO     13

PRESEZZO   13

SAN PELLEGRINO TERME          13

AZZANO SAN PAOLO      13

VERDELLINO         12

SEDRINA      12

SUISIO          12

SOVERE        12

CALVENZANO       12

VERTOVA    12

BAGNATICA           12

BRUSAPORTO        12

ALME`           12

VERDELLO  12

TRESCORE BALNEARIO 12

BREMBATE  11

COVO            11

SAN PAOLO D`ARGON    10

VAL BREMBILLA  10

VILLA D`ADDA      10

MAPELLO    10

SANT`OMOBONO TERME           10

ALBANO SANT`ALESSANDRO  10

ROVETTA     10

COSTA DI MEZZATE         9

CISANO BERGAMASCO  9

CAPRIATE SAN GERVASIO        9

CHIUDUNO 9

CASNIGO     9

COLOGNO AL SERIO       9

MONTELLO 8

BOLTIERE    8

CASIRATE D`ADDA          8

LOVERE       8

PONTE NOSSA        8

SELVINO      8

CASTIONE DELLA PRESOLANA           8

BONATE SOPRA     7

COLZATE     7

CENATE SOPRA     7

ALMENNO SAN SALVATORE    7

ENDINE GAIANO  7

COSTA SERINA      7

UBIALE CLANEZZO         7

OSIO SOPRA           7

GANDOSSO 7

BONATE SOTTO     7

CAPRINO BERGAMASCO           7

VALBONDIONE     6

PREDORE     6

BRIGNANO GERA D`ADDA       6

PALOSCO     6

CASTEL ROZZONE            6

VALBREMBO          6

CIVIDATE AL PIANO       6

GORLAGO   6

PONTIDA      6

MORNICO AL SERIO        6

SERINA         6

CALCIO        6

 

 

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