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Coronavirus, i dati della Provincia di Brescia, dal Comune più colpito al meno colpito al 13 marzo

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I dati dei contagi da coronavirus in Provincia di Brescia aggiornati alle 16,30 del 13 marzo: i positivi per Comune, dal più colpito in giù

 

 

Coronavirus, guarda i dati, Comune per Comune della provincia di Brescia

Casi per comune (superiori a 5)

(Dati Regione Lombardia)

 

BRESCIA      325

ORZINUOVI            110

MONTICHIARI        59

MANERBIO  41

CHIARI         36

BAGNOLO MELLA            33

ROVATO       30

LENO 30

SAN PAOLO 29

BORGO SAN GIACOMO   28

DESENZANO DEL GARDA         28

PONTEVICO            27

CAPRIOLO   26

MONTIRONE           26

GUSSAGO    25

CALCINATO            25

PALAZZOLO SULL`OGLIO         25

GHEDI           24

VEROLANUOVA    24

OSPITALETTO         23

COCCAGLIO           22

CARPENEDOLO     22

ISEO   22

BORGOSATOLLO  21

CONCESIO   21

CASTEL MELLA     19

CAZZAGO SAN MARTINO          18

PONTOGLIO            18

LONATO DEL GARDA      17

CASTEGNATO        17

SAREZZO     17

QUINZANO D`OGLIO       16

DARFO BOARIO TERME  15

VILLA CARCINA   15

MAZZANO   15

NAVE            15

CASTENEDOLO      14

CELLATICA 14

DELLO          13

SALO`            13

REZZATO     12

CALVISANO           12

BOTTICINO  12

BEDIZZOLE 12

PAVONE DEL MELLA      11

POMPIANO  11

ORZIVECCHI          11

GAVARDO   10

GOTTOLENGO        10

ERBUSCO     10

SIRMIONE    9

VILLANUOVA SUL CLISI           9

CASTELCOVATI     9

ALFIANELLO          8

ADRO            8

RONCADELLE        8

PARATICO   8

MONTICELLI BRUSATI    8

CORTE FRANCA    8

CASTREZZATO       8

OFFLAGA     8

ISORELLA    8

GARDONE VAL TROMPIA          8

ROCCAFRANCA    7

GIANICO      7

COLOGNE    7

COLLEBEATO         7

PISOGNE      7

CIGOLE        7

REMEDELLO           7

BOVEZZO    7

PASSIRANO 7

VEROLAVECCHIA            6

TRENZANO  6

BIENNO        6

BARBARIGA           6

LUMEZZANE          6

PROVAGLIO D`ISEO         6

FLERO           6

CAPRIANO DEL COLLE   6

PADENGHE SUL GARDA            6

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