Coronavirus, i dati della Provincia di Brescia, dal Comune più colpito al meno colpito al 13 marzo

I dati dei contagi da coronavirus in Provincia di Brescia aggiornati alle 16,30 del 13 marzo: i positivi per Comune, dal più colpito in giù
Coronavirus, guarda i dati, Comune per Comune della provincia di Brescia
Casi per comune (superiori a 5)
(Dati Regione Lombardia)
BRESCIA 325
ORZINUOVI 110
MONTICHIARI 59
MANERBIO 41
CHIARI 36
BAGNOLO MELLA 33
ROVATO 30
LENO 30
SAN PAOLO 29
BORGO SAN GIACOMO 28
DESENZANO DEL GARDA 28
PONTEVICO 27
CAPRIOLO 26
MONTIRONE 26
GUSSAGO 25
CALCINATO 25
PALAZZOLO SULL`OGLIO 25
GHEDI 24
VEROLANUOVA 24
OSPITALETTO 23
COCCAGLIO 22
CARPENEDOLO 22
ISEO 22
BORGOSATOLLO 21
CONCESIO 21
CASTEL MELLA 19
CAZZAGO SAN MARTINO 18
PONTOGLIO 18
LONATO DEL GARDA 17
CASTEGNATO 17
SAREZZO 17
QUINZANO D`OGLIO 16
DARFO BOARIO TERME 15
VILLA CARCINA 15
MAZZANO 15
NAVE 15
CASTENEDOLO 14
CELLATICA 14
DELLO 13
SALO` 13
REZZATO 12
CALVISANO 12
BOTTICINO 12
BEDIZZOLE 12
PAVONE DEL MELLA 11
POMPIANO 11
ORZIVECCHI 11
GAVARDO 10
GOTTOLENGO 10
ERBUSCO 10
SIRMIONE 9
VILLANUOVA SUL CLISI 9
CASTELCOVATI 9
ALFIANELLO 8
ADRO 8
RONCADELLE 8
PARATICO 8
MONTICELLI BRUSATI 8
CORTE FRANCA 8
CASTREZZATO 8
OFFLAGA 8
ISORELLA 8
GARDONE VAL TROMPIA 8
ROCCAFRANCA 7
GIANICO 7
COLOGNE 7
COLLEBEATO 7
PISOGNE 7
CIGOLE 7
REMEDELLO 7
BOVEZZO 7
PASSIRANO 7
VEROLAVECCHIA 6
TRENZANO 6
BIENNO 6
BARBARIGA 6
LUMEZZANE 6
PROVAGLIO D`ISEO 6
FLERO 6
CAPRIANO DEL COLLE 6
PADENGHE SUL GARDA 6