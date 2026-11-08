Vasco Rossi le canta a modo suo e fa bene: “Kiari – Menti. Le scelte sono mie, gli insulti a Vince anche basta”.

“Kiari-Menti. Le scelte sono mie. Gli insulti a Vince anche basta. Sono stanco di leggere sui social insulti a Vince, è quindi necessario fare po’ di ordine: Le scelte artistiche e musicali sono MIE. Vince propone, consiglia, arrangia e organizza il lavoro della band. Io ascolto, valuto, se qualcosa non convince ne discutiamo, è un lavoro divertente e complesso, il nostro lavoro !! Sono io che decido CHI sale CON ME sul palco, QUALE direzione prendere e me ne ASSUMO tutta la RESPONSABILITÀ!



Il BURATTINO NON è mai stato il mio mestiere… e ormai è tardi per impararlo. Io benedico l’arrivo di Vince Pastano. Il suo contributo è stato fondamentale fin dai tempi in cui affiancava Guido Elmi negli arrangiamenti, già dal lontano 2010. È un grandissimo chitarrista, un arrangiatore di enorme talento e un musicista completo.La sua competenza è preziosa proprio perché mi aiuta a realizzare quello che voglio portare sul palco.Dopo Modena Park ho deciso di cambiare. Per me si era concluso un viaggio, potevo fermarmi oppure cominciare un nuovo capitolo. Ho scelto di andare avanti, cercare nuove esperienze, nuove energie e nuove soluzioni musicali. Esiste un prima e un dopo Modena Park. E quel dopo l’ho voluto io.

Potete amare di più una formazione, rimpiangere un suono, preferire un periodo, ci mancherebbe: i gusti non hanno bisogno del mio permesso. Quello che infastidisce è l’arroganza di chi insulta il lavoro di un professionista di sicuro talento senza avere la minima idea della realtà e nessuna competenza.!Con Vince andremo avanti con il nostro lavoro di ricerca e innovazione, cambiando quello che ci sembrerà giusto, per avere e offrire sempre nuove letture.Ai frustrati dai social, dalla nostalgia e da strani risentimenti, consiglio con affetto di “ cambiare aria “ !!V.R.

Così ha postato via social Vasco Rossi. E il Poeta del Rock ha ragione: si può dire di tutto, ma senza arroganza e insulti.

Stefano Mauri