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Elodie in studio con Dardust. Nuove canzoni in arrivo? Intanto in amore, la cantante va alla grande con la sua Franceska

C'è tanta voglia in giro di nuove canzoni della sensualintrigante artista italiana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Quindi, come sottolineato pure dalla versione On Line de La Gazzetta dello Sport, Elodie e Franceska Nuredini convivono. E  la coppia più bella del momento, via social ha pubblicato pure immagini di scorci domestici, un risveglio insieme, il rito del caffè e un nuovo nido d’amore in pieno fermento; dettagli vissuti e frammenti di quotidianità che testimoniano, ancor di più, la crescente complicità della coppia.

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Foto da Instagram

Ah, tra le altre cose, Elodie ha anche postato un video che la vede insieme all’autore, compositore, produttore e musicista, Dardust nel suo studio musicale. Nuova canzone ci cova? Sì e c’è tanta voglia di nuove canzoni di Elodie

 

Stefano Mauri

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Dardust Elodie Franceska Franceska Nuredini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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