Elodie in studio con Dardust. Nuove canzoni in arrivo? Intanto in amore, la cantante va alla grande con la sua Franceska

Quindi, come sottolineato pure dalla versione On Line de La Gazzetta dello Sport, Elodie e Franceska Nuredini convivono. E la coppia più bella del momento, via social ha pubblicato pure immagini di scorci domestici, un risveglio insieme, il rito del caffè e un nuovo nido d’amore in pieno fermento; dettagli vissuti e frammenti di quotidianità che testimoniano, ancor di più, la crescente complicità della coppia.
Ah, tra le altre cose, Elodie ha anche postato un video che la vede insieme all’autore, compositore, produttore e musicista, Dardust nel suo studio musicale. Nuova canzone ci cova? Sì e c’è tanta voglia di nuove canzoni di Elodie…
Stefano Mauri
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