Chiara Ferragni, innamorata, serena, bella e felice, vede il mondo a colori. Ed è in pace con se stessa

Da circa otto mesi Chiara Ferragni è legata a Josè Hernandez, il manager colombiano conosciuto sul finire del 2025 durante un viaggio in Colombia. E nelle scorse settimane, “dialogando” via social coi suoi followers l’imprenditrice cremonese ha liberato tutta la sua serenità: “Finalmente mi sento in pace con me stessa e cerco di accettarmi per quello che sono, volendo sempre migliorarmi ma capendo che sono abbastanza anche così”.

E dopo la sua magica estate, passata col suo compagno, i figli, la famiglia e gli amici, viaggiando molto, Chiara da Cremona si è già rimessa al lavoro.

Stefano Mauri