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Chiara Ferragni, innamorata, serena, bella e felice, vede il mondo a colori. Ed è in pace con se stessa

Momento magico per l'imprenditrice cremonese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Settembre 2026
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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

Da circa otto mesi Chiara Ferragni è legata a Josè Hernandez, il manager colombiano conosciuto sul finire del 2025 durante un viaggio in Colombia. E nelle scorse settimane, “dialogando” via social coi suoi followers l’imprenditrice cremonese ha liberato tutta la sua serenità: “Finalmente mi sento in pace con me stessa e cerco di accettarmi per quello che sono, volendo sempre migliorarmi ma capendo che sono abbastanza anche così”.

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E dopo la sua magica estate, passata col suo compagno, i figli, la famiglia e gli amici, viaggiando molto, Chiara da Cremona si è già rimessa al lavoro.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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