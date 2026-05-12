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Emma Marrone ha scoperto il gusto di scegliere. E non vuole fermarsi. E per fortuna che lei, con la sua musica c’è

L’artista, sta preparando nuove canzoni e si è confessata a cuore aperto in una bella intervista

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Maggio 2026
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“Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere un argomento”. Così: Vera, diretta, chiara, bella e forte,  Emma Marrone ha iniziato una bella chiacchierata, alla Emma, con la versione cartacea del magazine Vanity Fair.  Il suo corpo è invece sempre stato: giudicato, commentato, attaccato. E lei ha sempre risposto come sa fare: con la corazza. blank

 

Ora, Emma Marrone a 42 anni quella corazza la indossa ancora, ma non è più la prima cosa che vedi. In primis emerge una donna che ha smesso di combattere e ha iniziato a scegliere. Ha accettato un corpo che da anni non controlla: “Funziona, mi permette di essere viva, e a me basta”. Ha iniziato un percorso con una terapista. Ha scoperto che la solitudine le piace“Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere un argomento”. E quando le chiedi che cosa vuole dalla vita oggi risponde: “Dormire”. A vent’anni avrebbe detto il successo. A trenta la felicità, a qualsiasi costo.

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Ah … Emma Marrone, dell’amore  salva solo il flirt — “L’indomani non esiste”– e della musica dice che è una maratona, non i cento metri. Un cancro da giovanissima, due recidive, le ovaie tolte: non si sente una guerriera, si sente una fortunata. E chi entra nella sua vita ci resta: “Sono come i lupi: quando scelgo il branco, non lo lascio”. Quest’estate salirà sui palchi più grandi della sua carriera, gli ippodromi di Roma e Milano. E sul Sanremo che verrà, in attesa di capire se e come vi parteciperà, sempre nella bella intervista a Vanity Fair ha detto, in merito al conduttore che conosce bene: “La cosa importante è che salga su quel palco con il cuore”. Già è questo il consiglio di Emma Marrone per l’ex fidanzato Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Per fortuna che Emma, con la sua musica, c’è…

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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