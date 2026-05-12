Chiara Ferragni guarda avanti e, uscita bene dalla tempesta, ora vede e cerca sempre il sole

Allora, per la versione On Line di Vanity Fair, sarebbe tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Fedez, con i due ex che hanno, saggiamente, scelto la via della sana diplomazia, ovviamente per il bene dei figli. Addirittura tra Chiara (persona intelligente e lungimirante) e Giulia Honegger, nuova compagna del rapper, si sarebbe, instaurata, sempre per Vanity, una bella complicità: l’influencer di Cremona (è uscita bene, anche se è stata dura, dai suoi due ultimi, tremendi anni) avrebbe infatti consigliato all’imprenditrice la sua ginecologa. Intanto anche Chiara ha ritrovato l’amore accanto a José Hernandez, relazione ufficializzata pure sui social.

Insomma, meritatamente, per la Ferragni è tornato il sole ovunque e, fateci caso, come hanno scritto vari siti, Rds compreso, intorno a lei, mah, parrebbe esserci, per fortuna, meno cattiveria e meno invidia. In che senso? La Ferragni in occasione della Festa della Mamma ha postato una bellissima foto di lei, risalente a qualche anni fa, dove la si vede in dolce attesa e in topless, modalità… vedo, non vedo. Ebbene, soltanto pochi mesi fa, un’immagine del genere le avrebbe scatenato contro una tempesta sul web. Per fortuna invece, al netto dei soliti leoni da tastiera, stavolta, apparentemente, mah, le critiche sembrerebbero dai toni meno accesi.

Stefano Mauri