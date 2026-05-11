Annalisa, pazzesca a Milano e da pelle d’oca con la sua interpretazione di “Nessun dorma”

Annalisa è sbarcata all’Unipol Dome di Milano

, e davanti 16mila presenze, prima donna ad esibirsi nella nuova arena della musica e dello sport, con uno show di 2 ore e mezza, tra balli, canzoni, coreografie straordinarie e spettacolo, a un certo punto, Annalisa, a modo suo ha interpretato il capolavoro “Nessun dorma” e ha emozionato tutto e tutti, cantando da pelle d’oca.

E via social così, la Pop Star Italiana ha commentato la sua pazzesca esibizione milanese il giorno dopo, vale a dire, domenica 10 maggio: “ Milano… Ma ieri cos’è successo? Guardo i video e non credo ai miei occhi, siete una meraviglia. Grazie è una parola piccola, ma ve la dico con il cuore che scoppia”.

Stefano Mauri