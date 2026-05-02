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Emma Marrone: meravigliosa, lascia Roma in “Apena” al Concertone del Primo maggio

Carismatica, ispirata e in gran forma l’artista salentina, magica nella Capitale

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Maggio 2026
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Bella, vera, consapevole, carismatica, magica e speciale, a modo suo Emma Marrone ha acceso il Concertone del Primo Maggio, lasciando Roma in “Apnea” (si’ ha cantato pure il suo pezzo sanremese). E questi, per la Regina Rock della musica Pop italiana, tra, il nuovo album in preparazione, i primi concerti qua e là per l’Italia e … la sua spettacolare quotidianità, si’ sono giorni importanti e soprattutto densi di impegni.blank

Comunque Emma Marrone, nella Capitale, a casa sua, letteralmente ha spaccato con le sue canzoni, da sola e con Rkomi. Chapeau…

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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