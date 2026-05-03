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Chiara Ferragni e il look ad hoc, curato da lei, per il matrimonio dei suoi amici

L’imprenditrice di Cremona è pronta per la sua docu serie?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Maggio 2026
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Davvero Chiara Ferragni vuole raccontare la sua (e fa solo bene) verità, in merito ai suoi ultimi, “bestiali” due anni, in una docu serie, per Netflix? Beh, a questo giro dovrebbe (e fa bene) ndavvero essere la svolta giusta, con l’influencer, prosciolta dal “Pandoro-gate”, desiderosa, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, di svelare quanto le è accaduto nell’ultimo biennio, senza filtri e alla luce del sole. Intanto, la meritatissima rinascita di Chiara Ferragni, alla grandissima prosegue, con l’imprenditrice di Cremona, tornata al centro della moda globale e innamorata della vita e del manager Josè Hernandez.
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Quindi ribadiamolo a gran voce: se la Ferragni, veramente, svelerà, dicendo tutto e di tutti, quel che le è successo nel recente passato, allora la sua svolta sarà veramente completa. Come riportato da Fanpage infine, nei giorni scorsi ha partecipato al matrimonio dei suoi amici Fabio Tameni e Patrick Dolci, che hanno pronunciato il fatidico sì in una chiesa sconsacrata di Piacenza. E per  l’occasione ha deciso di rinunciare ai classici abiti da cerimonia in tinte pastello e ha sfidato il dress code vestendosi di nero (con il top riciclatodal red carpet di Cannes).

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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