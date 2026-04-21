Juli, parla della bella sinergia con la straordinaria Emma Marrone, artista che non le manda a dire. E fa bene

“L’ho conosciuta alla fine del 2023. Mi ha colpito molto il modo in cui si è messa nelle mie mani, in un momento fondamentale della sua carriera. Siamo andati a Sanremo nel 2024 con ‘Apnea’ ed è stato una fase cruciale per la sua carriera. Io ero, invece, agli inizi nel mainstream quindi mi ha colpito la facilità con la quale si è affidata a me e non solo per il brano di Sanremo. Spesso succede che ti prendono un brano per il Festival, poi tu non vedi più l’artista, non li senti più, fanno il loro disco per i fatti loro. Mentre Emma mi aveva fatto un bellissimo discorso sull’inizio del nostro viaggio insieme. Questa cosa mi ha colpito tantissimo, in un momento in cui in pochi credevano in me, lei si è proprio affidata”.

Così Juli (vero nome Julien Boverod), in una bella intervista rilasciata al Fatto Quotidiano On Line, ha raccontato il suo approccio con Emma Marrone. Autore, produttore, arrangiatore e compositore, Juli, braccio destro artistico di Olly, venerdì uscirà col suo primo album, “Solito cinema”, disco anticipato in radio dal singolo “Quelli come me”, prima collaborazione con Coez.

A proposito,Emma Marrone recentemente, dopo aver postato via Instagram, bellissime foto che la ritraggono in gran forma e in bianco nero, purtroppo ha ricevuto ancora commenti anche sgraditi. Tra questi, il più pesante, quello del presunto uso dell’Ozempic, il farmaco per diabetici diventato un “must” a Hollywood per perdere peso velocemente. Ma la risposta di Emma non si è fatta attendere: “No cucciola, allenamento e piano alimentare. Lo stavo aspettando un commento da stronza. Sei arrivata per prima, brava”. Chapeau ad Emma.

Stefano Mauri