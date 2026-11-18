“Carrro Russo Guardando il filmato, e sentendo per l’ennesima volta la falsa narrativa del non ha avuto coraggio, e sapendo che è riferito al sottoscritto, la cosa diventa personale.Quindi caro Mr. Russo, la verità è che per accettare un match del genere avrei dovuto ricevere una somma coerente allo spettacolo che si voleva mettere in piedi, ma così non è stato. Perciò non ho accettato.Sul ring si sale per fare a botte, e un pugno si sa può essere fatale, quindi il rischio di farsi male, anche dell’1 %, c’è sempre. E ogni pugile dovrebbe avere la pretesa di essere pagato adeguatamente alle proprie capacità e al rischio che corre.Detto ciò, ti rimembro che 7/8 anni fa da dilettante ti diedi una piccola prova, se ora ne vuoi di più, parla con il tuo organizzatore e metti sul piatto una cifra che possa valere la distrazione dalla mia carriera. Di nuovo, un in bocca al lupo MAMBA ”

Così ha postato via social, il pugile Jonathan Kogasso. L’allievo di Enzo Gigliotti, doveva sfidare il rientrante, e debuttante tra i professionisti, Russo nel match di sabato 21 novembre. Ma alla fine, Johnny ha rifiutato perché non ha ritenuto soddisfacente la borsa propostagli. E così Clemente Russo, nell’ambito di Taf 14, in diretta Mediaset, sfiderà l’imbattuto Mohamed Elmaghraby detto Momo.

Stefano Mauri