Chiara Ferragni stregata dalla magia di Namibia, nonostante la tempesta nel ritorno: “Africa sei magica”

“Questo viaggio in Namibia non è stata solo un’avventura: per me è stato chiudere un cerchio. Sentirsi presente, essere nella natura, sentirsi amata e capire davvero perché le cose dovevano andare in un certo modo per essere più felice al 1000% e più me stessa di quanto non lo sia mai stata. Africa sei sempre magica e non vedo l’ora di tornare”.

Così ha postato Chiara Ferragni, dopo il suo ritorno, dal suo meraviglioso viaggio in Sudafrica. Durante il viaggio di ritorno, dopo essersi trovata al centro di una tempesta, vista dal finestrino e sentita a bordo, nel viaggio in aereo ha realizzato un video. Postato ovviamente al suo ritorno, con la seguente frase di accompagnamento: «Non ho mai visto niente di simile da un aereo prima d’ora». In Africa Chiara Ferragni ha passato dieci giorni bellissimi e adesso è tornata a immergersi nei suoi affetti e nel lavoro.

Stefano Mauri