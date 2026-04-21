Franceska Nuredini bellissima e felice, per i suoi meravigliosi 24 anni fa festa con Elodie e amici

Come hanno riportato molti media, compresa la versione On Line del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, Franceska Nuredini ha celebrato il traguardo dei suoi 24 anni in un’atmosfera calda e vera. Al centro di una lunga tavolata, con gli amici di sempre, la ballerina ha ovviamente voluto Elodie, felice, bella e serena, accanto a lei, per tutta la serata.
Sì … Franceska Nuredini ed Elodie stanno bene insieme. E lo gridano al mondo, alla faccia degli invidiosi.
Stefano Mauri
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