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Gaia Gozzi, straordinaria e ispiratissima, ha acceso di musica ed energia il Fabrique di Milano

Concerto magico, dinanzi a tante persone e con tanti ospiti, per l'artista emiliana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri20 Aprile 2026
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Ricordate il bacio sulla bocca tra Levante e Gaia Gozzi arrivato durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 sulle note de “I Maschi”? Ecco è stato replicato, tra l’entusiasmo generale del pubblico, domenica sera 18 aprile al Fabrique di Milano durante l’esplosivo concerto dell’artista emiliana di Guastalla.

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Per la cronaca, Gaia nella sua seratona musicale ha pure cantato il brano inedito “Bossa Nostra”. E tra il pubblico partecipe, acceso, vivo ed emozionante, molto prese dallo show musicale, c’erano pure Elodie e Franceska Nuredini. Scommettiamo che l’estate in arrivo, tra le varie protagoniste musicali, ancora una volta avrà Gaia?

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri20 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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