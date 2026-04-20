Marracash accende col suo concerto benefico Milano. E sul palco alla Barona sale pure Elodie

Alla grandissima, durante il concerto-evento di Marracash, Elodie, fidanzata con lui dal 2019 al 2021 è apparsa all’improvviso, e sorprendentemente, sul palco, accolta da un boato, per cantare “Niente canzoni d’amore”, e il “Marra Block Party” alla Barona di Milano, in strada tra le persone, con uno sfondo sociale: il ricavato sarà destinato alla riqualificazione di scuole e impianti sportivi della zona è decollato.

E prima di duettare con Marracash, Elodie nei giorni scorsi si era concessa una piccola vacanza a Ibiza, con Franceska Nuredini: libere e bellissime, le due ragazze formano una bella coppia. Chapeau!

Stefano Mauri