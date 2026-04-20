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Marracash accende col suo concerto benefico Milano. E sul palco alla Barona sale pure Elodie

I due in passato sono stati fidanzati. E ora sono grandi colleghi e amici

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri20 Aprile 2026
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Alla grandissima, durante il concerto-evento di Marracash, Elodie, fidanzata con lui dal 2019 al 2021 è apparsa all’improvviso, e sorprendentemente, sul palco, accolta da un boato, per cantare  “Niente canzoni d’amore”, e il “Marra Block Party” alla Barona di Milano, in strada tra le persone, con uno sfondo sociale: il ricavato sarà destinato alla riqualificazione di scuole e impianti sportivi della zona è decollato.

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E prima di duettare con Marracash, Elodie nei giorni scorsi si era concessa una piccola vacanza a Ibiza, con Franceska Nuredini: libere e bellissime, le due ragazze formano una bella coppia. Chapeau!

 

Stefano Mauri

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Elodie Marracash
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri20 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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