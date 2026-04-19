Nella serata ricordo dell’ex portiere Alex Manninger, la Juve gioca bene e batte il Bologna

Il 16 aprile 2026 Alex Manninger ha perso la vita in un tragico incidente in Austria. L’ex portiere di Juventus, Arsenal, Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena (tra le altre)! In bianconero, nelle poche occasioni avute, non ha mai fatto rimpiangere l’allora portiere titolare Gigi Buffon. E domenica 19 aprile, prima della bella vittoria per 2 a 0 contro il Bologna, la Vecchia Signora ha omaggiato la memoria di Manninger.



Contro i rossoblu bolognesi, la Juve ha vinto e convinto, e ora un posto in Champions League è qualcosa in più di un desiderio. In gol per i bianconeri sono andati David e Thuram. E la prestazione del team allenato da Luciano Spalletti è stata importante.

Stefano Mauri