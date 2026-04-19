Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Nella serata ricordo dell’ex portiere Alex Manninger, la Juve gioca bene e batte il Bologna

Adesso la Champions League è alla portata e nei piedi di Madama Juventus

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Aprile 2026
76
blank

Il 16 aprile 2026 Alex Manninger ha perso la vita in un tragico incidente in Austria. L’ex portiere di Juventus, Arsenal, Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena (tra le altre)! In bianconero, nelle poche occasioni avute, non ha mai fatto rimpiangere l’allora portiere titolare Gigi Buffon. E domenica 19 aprile, prima della bella vittoria per 2 a 0 contro il Bologna, la Vecchia Signora ha omaggiato la memoria di Manninger.
blank

Contro i rossoblu bolognesi, la Juve ha vinto e convinto, e ora un posto in Champions League è qualcosa in più di un desiderio. In gol per i bianconeri sono andati David e Thuram. E la prestazione del team allenato da Luciano Spalletti è stata importante.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Alex Manninger Bologna Juve Juventus
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Aprile 2026
76
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie