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La nuova musica di Angelina Mango profuma di libertà e tocca il cuore

Dopo un periodo cupo, l’artista è tornata alla grande

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Aprile 2026
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Eh già, come hanno giustamente scritto su Leggo, dopo un lungo periodo lontano dalle scene Angelina Mango è tornata alla grande e ha una voglia matta di continuare a emozionare. Ebbene, dopo una pausa dalle scene di circa un anno, Angelina ha lanciato un nuovo album ed è tornata a esibirsi nel tour ‘Nina canta nei teatri‘. E … ecco cosa ha detto recentemente: “Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi”.blank

Ebbene, Angelina Mango può ritenersi liberissima: la sua musica piace e profuma di libertà. Ascoltare per credere.

Stefano Mauri

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Angelina Mango
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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