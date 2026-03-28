Milano ha riscoperto la Dance anni Novanta con Alexia al Fabrique

Sì, Il 26 marzo 2026, senza ombra di dubbio, il concerto “THE PARTY – Back to the Dancefloor” di Alexia rappresenta una data di svolta, un momento magico, appunto caratterizzato dal ritorno, verso nuove sfide, della Regina della Dance. E poi forse, pensandoci bene, beh quello di Alexia, nome d’arte di Alessia Aquilani, più che un ritorno è una ripartenza verso nuovi orizzonti musicali, una strada nuova ed entusiasmante che, magari, la porterà al Festival di Sanremo 2027.
Intanto la seratona al Fabrique di Alexia da La Spezia è già storia con le tante persone presenti, compresa una scatenatissima Barbara D’Urso, protagoniste, insieme all’artista, di un qualcosa di epocale, straordinario, squarciante: aver riportato la Dance Sociale Anni Novanta, in questi tempi social, cantando, ballando, urlando e … giocando col mondo.
Stefano Mauri