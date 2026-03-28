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Milano ha riscoperto la Dance anni Novanta con Alexia al Fabrique

Serata magica quello dello scorso 26 marzo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Marzo 2026
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Sì, Il 26 marzo 2026, senza ombra di dubbio, il concerto “THE PARTY – Back to the Dancefloor” di Alexia rappresenta una data di svolta, un momento magico, appunto caratterizzato dal ritorno, verso nuove sfide, della Regina della Dance. E poi forse, pensandoci bene, beh quello di Alexia, nome d’arte di Alessia Aquilani, più che un ritorno è una ripartenza verso nuovi orizzonti musicali, una strada nuova ed entusiasmante che, magari, la porterà al Festival di Sanremo 2027.

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Intanto la seratona al Fabrique di Alexia da La Spezia è già storia con le tante persone presenti, compresa una scatenatissima Barbara D’Urso, protagoniste, insieme all’artista, di un qualcosa di epocale, straordinario, squarciante: aver riportato la Dance Sociale Anni Novanta, in questi tempi social, cantando, ballando, urlando e … giocando col mondo.

Stefano Mauri

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Alexia Fabrique
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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