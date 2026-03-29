“La testa gira”, prodotto da Mattia Cerri (Dj Cino), e’ il reggaeton dell’estate. Chapeau a Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa

“La testa gira”, prodotto da Cino, brano magnetico costruito su un loop ipnotico che non ti molla più… ritmo travolgente, vibrazioni da club e un ritornello destinato a diventare un trend immediato: la traccia perfetta per accendere qualsiasi party.
Con la sua nuova canzone Fred De Palma si muove con naturalezza tra sonorità globali e identità italiana, dando vita a un nuovo capitolo che consolida il suo ruolo tra i protagonisti della scena pop contemporanea.
Ah … con Fred, cantano, la regina mondiale del reggaeton Anitta, ed Emis Killa. E Cino è il grandissimo e bravissimo: Dj, autore, produttore e sound designer, di Bagnolo Cremasco, Mattia Cerri. E con questa canzone, Fred De Palma, torna a cantare con Anitta dopo successi come Paloma e Un Altro Ballo. E la “Testa gira”, certifica ancora una volta che il reggaeton è vivo e frizzante.
Stefano Mauri