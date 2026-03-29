MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

“La testa gira”, prodotto da Mattia Cerri (Dj Cino), e’ il reggaeton dell’estate. Chapeau a Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa

E’ già tempo di tormentoni estivi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Marzo 2026
89

 “La testa gira”, prodotto da Cino, brano magnetico costruito su un loop ipnotico che non ti molla più… ritmo travolgente, vibrazioni da club e un ritornello destinato a diventare un trend immediato: la traccia perfetta per accendere qualsiasi party.

Con la sua nuova canzone Fred De Palma si muove con naturalezza tra sonorità globali e identità italiana, dando vita a un nuovo capitolo che consolida il suo ruolo tra i protagonisti della scena pop contemporanea.

Ah … con Fred, cantano, la regina mondiale del reggaeton Anitta, ed Emis Killa. E Cino è il grandissimo e bravissimo: Dj, autore, produttore e sound designer, di Bagnolo Cremasco, Mattia Cerri. E con questa canzone, Fred De Palma, torna a cantare con Anitta dopo successi come Paloma e Un Altro Ballo. E la “Testa gira”, certifica ancora una volta che il reggaeton è vivo e frizzante.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Anitta Cino Emis Killa Fred De Palma La testa gira Mattia Cerri
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Marzo 2026
89
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie