Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Josè Hernandez, la coppia del momento, insieme vanno forte

Pure il settimanale, sempre sul pezzo Oggi ha pubblicato fotografie e un servizio, sulla coppia del momento. Eccone un passaggio: “Uno accanto all’altra durante una passeggiata serale a Milano, sorridenti e con lo sguardo puntato verso l’obiettivo dei paparazzi che immortalano la scena… Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Josè Hernandez. Chi li conosce parla di un’intesa evidente, sembrano due 14enni alla prima cotta. riferisce a un amico di entrambi, testimone di una serenità finalmente ritrovata da Ferragni dopo mesi molto complessi. Una tranquillità raggiunta in amore, ma anche nel rapporto con l’ex marito Fedez, presente alla festa di compleanno del figlio Leone insieme alla nuova compagna Giulia Honegger che sarebbe in dolce attesa”.
Eh già: tanto in amore, quanto nel lavoro, Chiara Ferragni ha ritrovato una sua dimensione serena.
Stefano Mauri