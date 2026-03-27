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Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Josè Hernandez, la coppia del momento, insieme vanno forte

E pure con l'ex marito Fedez, l'imprenditrice di Cremona ha trovato la "quadra"

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Marzo 2026
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Pure il settimanale, sempre sul pezzo Oggi ha pubblicato fotografie e un servizio, sulla coppia del momento. Eccone un passaggio: “Uno accanto all’altra durante una passeggiata serale a Milano, sorridenti e con lo sguardo puntato verso l’obiettivo dei paparazzi che immortalano la scena… Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Josè Hernandez.  Chi li conosce parla di un’intesa evidente, sembrano due 14enni alla prima cotta. riferisce a un amico di entrambi, testimone di una serenità finalmente ritrovata da Ferragni dopo mesi molto complessi. Una tranquillità raggiunta in amore, ma anche nel rapporto con l’ex marito Fedez, presente alla festa di compleanno del figlio Leone insieme alla nuova compagna Giulia Honegger che sarebbe in dolce attesa”.

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Eh già: tanto in amore, quanto nel lavoro, Chiara Ferragni ha ritrovato una sua dimensione serena.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni fedez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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