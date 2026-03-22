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Ma si può, chiedere quasi sempre, a Emma Marrone: sul pezzo con due grandi canzoni, domande su Stefano De Martino?

“Vacci piano” e “Brutta storia”, le due nuove canzoni di Emma, vanno fortissimo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Marzo 2026
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Eh già, ospite su Radio Deejay nella trasmissione “Day Waad?”, condotta da Michele WAD Caporosso, Emma Marrone, per l’ennesima volta si è trovata davanti all’ennesima domanda sull’ex compagno e sulla sua nuova avventura professionale: Mi è stato detto di chiederti qualcosa su Stefano De Martino che fa Sanremo 2027“, la domanda. La risposta, eccola, alla Emma: E che caz*o ne so, scusa.

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Per carità ognuno può chiedere Emma Marrone ciò che crede, ma con Stefano De Martino, presentatore e direttore artistico di Sanremo 2027, fino al prossimo Festival dovremmo sentire domande, sul suo ex, alla cantautrice dalla voce che graffia. Non sarebbe meglio parlare delle sue canzoni? Ah “Vacci piano” e “Brutta storia”, le due nuove canzoni di Emma, vanno fortissimo.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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