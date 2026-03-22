Ma si può, chiedere quasi sempre, a Emma Marrone: sul pezzo con due grandi canzoni, domande su Stefano De Martino?

Eh già, ospite su Radio Deejay nella trasmissione “Day Waad?”, condotta da Michele WAD Caporosso, Emma Marrone, per l’ennesima volta si è trovata davanti all’ennesima domanda sull’ex compagno e sulla sua nuova avventura professionale: “Mi è stato detto di chiederti qualcosa su Stefano De Martino che fa Sanremo 2027“, la domanda. La risposta, eccola, alla Emma: “E che caz*o ne so, scusa“.
Per carità ognuno può chiedere Emma Marrone ciò che crede, ma con Stefano De Martino, presentatore e direttore artistico di Sanremo 2027, fino al prossimo Festival dovremmo sentire domande, sul suo ex, alla cantautrice dalla voce che graffia. Non sarebbe meglio parlare delle sue canzoni? Ah “Vacci piano” e “Brutta storia”, le due nuove canzoni di Emma, vanno fortissimo.
Stefano Mauri