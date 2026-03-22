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Questa Juventus non è da Champions League. Solo un pareggio, a Torino, contro il Sassuolo

Manuel Locatelli ha pure sbagliato un calcio di rigore

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Marzo 2026
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“Siamo stati poco maturi nelle scelte, abbiamo perso troppi palloni e subito ripartenze. Non siamo stati bravi a concretizzare situazioni importanti. Il rigore sbagliato da Locatelli e cosa gli ho detto prima di calciarlo? È venuto e mi ha detto che se la sentiva a battere il rigore, è lui il rigorista. La regola era questa. Va bene così, i rigori si possono anche sbagliare, è umano. Siamo dispiaciuti per non aver portato a casa la partita. Cosa mi garantiscono di più Milik e Vlahovic rispetto ad Openda e David? In una partita del genere servono attaccanti più fisici che hanno più forza nei contrasti e in area e il rigore è arrivato così. Se fosse servita una manovra più ampia è un’altra cosa, se invece bisogna attaccare un blocco basso, bisogna avere fisicità”.blank

Così ha parlato in sala stampa, ripreso dalla versione On Line di Tuttosport, mister Luciano Spalletti, trainer della Juve. La Juventus non è andata oltre l’1-1 contro il Sassuolo di Fabio Grosso, che strappa un punto prezioso grazie al gol di Pinamonti, che pareggia l’iniziale vantaggio firmato da Kenan Yildiz. Nel finale, pesa tantissimo l’errore dal dischetto di Manuel Locatelli, dopo il fallo di mano di Idzes sul colpo di testa di Vlahovic, al rientro dall’infortunio. Questa Juve, non è da Champions League.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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