Questa Juventus non è da Champions League. Solo un pareggio, a Torino, contro il Sassuolo

“Siamo stati poco maturi nelle scelte, abbiamo perso troppi palloni e subito ripartenze. Non siamo stati bravi a concretizzare situazioni importanti. Il rigore sbagliato da Locatelli e cosa gli ho detto prima di calciarlo? È venuto e mi ha detto che se la sentiva a battere il rigore, è lui il rigorista. La regola era questa. Va bene così, i rigori si possono anche sbagliare, è umano. Siamo dispiaciuti per non aver portato a casa la partita. Cosa mi garantiscono di più Milik e Vlahovic rispetto ad Openda e David? In una partita del genere servono attaccanti più fisici che hanno più forza nei contrasti e in area e il rigore è arrivato così. Se fosse servita una manovra più ampia è un’altra cosa, se invece bisogna attaccare un blocco basso, bisogna avere fisicità”.

Così ha parlato in sala stampa, ripreso dalla versione On Line di Tuttosport, mister Luciano Spalletti, trainer della Juve. La Juventus non è andata oltre l’1-1 contro il Sassuolo di Fabio Grosso, che strappa un punto prezioso grazie al gol di Pinamonti, che pareggia l’iniziale vantaggio firmato da Kenan Yildiz. Nel finale, pesa tantissimo l’errore dal dischetto di Manuel Locatelli, dopo il fallo di mano di Idzes sul colpo di testa di Vlahovic, al rientro dall’infortunio. Questa Juve, non è da Champions League.

Stefano Mauri