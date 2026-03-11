Francesco Totti torna alla Roma da dirigente, con Cristiano Giuntoli direttore sportivo?

Che fine ha fatto Giuntoli? L’ex direttore tecnico della Juventus è sempre alla ricerca della telefonata, ehm … proposta giusta per tornare a fare calcio. Intanto si guarda in giro e, sussurrano i bene informati, potrebbe prendere presto la strada verso Roma, dove, nel mese di giugno che verrà, probabilmente si consumerà il divorzio tra l’attuale diesse giallorosso Massara e la società capitolina.
E il sostituto dell’attuale direttore sportivo romanista sarebbe proprio Cristiano Giuntoli, calciofilo capace, desideroso di rimettersi in gioco in una piazza importante, con Francesco Totti nelle vesti di uomo forte e immagine e Gasperini confermatissimo (tra lui e Massara uno parrebbe di troppo) in panchina.
Stefano Mauri
