Francesco Totti torna alla Roma da dirigente, con Cristiano Giuntoli direttore sportivo?

La conferma di Gasperini in panchina, allontanerebbe l'attuale diesse Massara dalla Capitale

Che fine ha fatto Giuntoli? L’ex direttore tecnico della Juventus è sempre alla ricerca della telefonata, ehm … proposta giusta per tornare a fare calcio. Intanto si guarda in giro e, sussurrano i bene informati, potrebbe prendere presto la strada verso Roma, dove, nel mese di giugno che verrà, probabilmente si consumerà il divorzio tra l’attuale diesse giallorosso Massara e la società capitolina.

E il sostituto dell’attuale direttore sportivo romanista sarebbe proprio Cristiano Giuntoli, calciofilo capace, desideroso di rimettersi in gioco in una piazza importante, con Francesco Totti nelle vesti di uomo forte e immagine e Gasperini confermatissimo (tra lui e Massara uno parrebbe di troppo) in panchina.

Tag
Cristiano Giuntoli francesco totti Massara roma
