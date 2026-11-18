Antonio Conte e la Juventus, un amore mai finito come riporta la versione On Line di Tuttosport. Il tecnico, attualmente sul mercato dopo il biennio a Napoli (Scudetto e Supercoppa in bacheca), ha parlato a Cronache di Spogliatoio nel corso di un’intervista che uscirà in maniera integrale alle 14 di venerdì. “Prima o poi il cerchio con la Juve si chiuderà”, ha ammesso nell’anteprima che dalle 16 con un reel sarà sui social.



Nel corso della chiacchierata Antonio Conte ha anche rivelato che il suo ritorno a Torino è stato vicinissimo già in due occasioni: nel 2019, quando venne scelto Maurizio Sarri per prendere il testimone dopo il quinquennio Allegri e l’addio di Max, e nel 2024 quando fu decisiva la scelta della proprietà di dare pieno potere a Giuntoli: la scelta non ricadde su Antonio bensì su Thiago Motta. Quindi, Conte sa di aver lasciato qualcosa alla Juventus. La Juve a giugno sceglierà il suo ex capitano o Simone Inzaghi per ripartire dall’inevitabile post Luciano Spalletti ? La parola a John Elkann. Detto ciò cara Juve, nel 2019 e nel 2024 hai toppato, il tuo Conte era pronto al ritorno.

Stefano Mauri