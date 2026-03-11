Alexia è pronta a farci cantare e ballare a Milano

Giovedì 26 marzo quindi, 2026 al leggendario Fabrique di Milano, Alexia torna a far ballare il pubblico con il suo attesissimo concerto-evento: The Party – Back to the Dancefloor. Eh già, partendo dalle hit anni ’90 come “Uh la la la” e “Summer is Crazy” ai successi più recenti, la cantante ripercorrerà la sua carriera straordinaria, con un mix di classici intramontabili e nuove produzioni. E per chi è cresciuto con le sue canzoni o per chi vuole scoprire la mitica dance italiana, beh, quella del 26 marzo, sarà una serata da non perdere.

Soprattutto si potrà cantare a ballare come una volta. Alexia, nome d’arte di Alessia Aquilani, è la Voce che fa ballare la scena dance europea e detiene il record, straordinario, di aver partecipato per nove volte consecutive al Festivalbar e ha collezionato successi in ogni dove. E con Per dire di no, nel 2003 ha vinto il Festival di Sanremo. E adesso, Alexia è tornata per farci emozionare, in musica, con lei.

Stefano Mauri