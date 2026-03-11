MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Alexia è pronta a farci cantare e ballare a Milano

L’artista dance in concerto giovedì 26 marzo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Marzo 2026
67
blank
Screenshot

Giovedì 26 marzo quindi, 2026 al leggendario Fabrique di Milano, Alexia torna a far ballare il pubblico con il suo attesissimo concerto-evento: The Party – Back to the Dancefloor. Eh già, partendo dalle hit anni ’90 come “Uh la la la” e “Summer is Crazy” ai successi più recenti, la cantante ripercorrerà la sua carriera straordinaria, con un mix di classici intramontabili e nuove produzioni. E per chi è cresciuto con le sue canzoni o per chi vuole scoprire la mitica dance italiana, beh, quella del 26 marzo, sarà una serata da non perdere.

blank
Screenshot

Soprattutto si potrà cantare a ballare come una volta. Alexia, nome d’arte di Alessia Aquilani, è la Voce che fa ballare la scena dance europea e detiene il record, straordinario, di aver partecipato per nove volte consecutive al Festivalbar e ha collezionato successi in ogni dove. E con Per dire di no, nel 2003 ha vinto il Festival di Sanremo. E adesso, Alexia è tornata per farci emozionare, in musica, con lei.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Alexia
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Marzo 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie