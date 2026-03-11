Annalisa, straordinaria, venerdì 13 marzo uscirà con la sua nuova hit “Canzone Estiva”

“Questa è la canzone con cui dichiaro il mio amore. E la mia rabbia. È la canzone con cui dico basta. Ma poi ne voglio ancora. È la canzone in cui ho ragione, ma forse sto sbagliando tutto. Questa è la canzone in cui un po’ scherzo. Ma parlo molto seriamente. E sono davvero una brava ragazza, ma poi divento cattiva. Chi dice suora, chi pornodiva. Entrambe e nessuna dico io, troppo facile così. E vorrei essere quella che ti piace, vorrei piacerti così come sono, vorrei. Ma come mi vuoi tu? Ecco. Questa è la canzone con cui affronto le opinioni, compresa la mia. E le confronto. E ti dico che ti amo, anche se ci lasciamo.Perché sei nel mio sogno erotico. Ma sei una iena. Sei un problema. E per questo finisce un amore. Questa non è una canzone estiva. Ma si chiama così”.

Così, via social ha postato Annalisa, straordinaria pop star italiana, in uscita venerdì 13 marzo, con una nuova canzone delle sue. Scommettiamo che lascerà il segno? Annalisa non sbaglia un colpo.

Stefano Mauri