Annalisa, straordinaria, venerdì 13 marzo uscirà con la sua nuova hit “Canzone Estiva”

La pop star ligure è pronta a lasciare nuovamente il segno, a modo suo...

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Marzo 2026
67
“Questa è la canzone con cui dichiaro il mio amore. E la mia rabbia. È la canzone con cui dico basta. Ma poi ne voglio ancora. È la canzone in cui ho ragione, ma forse sto sbagliando tutto. Questa è la canzone in cui un po’ scherzo.  Ma parlo molto seriamente. E sono davvero una brava ragazza, ma poi divento cattiva. Chi dice suora, chi pornodiva. Entrambe e nessuna dico io, troppo facile così. E vorrei essere quella che ti piace,  vorrei piacerti così come sono, vorrei. Ma come mi vuoi tu? Ecco.  Questa è la canzone con cui affronto le opinioni, compresa la mia. E le confronto. E ti dico che ti amo, anche se ci lasciamo.Perché sei nel mio sogno erotico. Ma sei una iena. Sei un problema. E per questo finisce un amore. Questa non è una canzone estiva. Ma si chiama così”.blank

Così, via social ha postato Annalisa, straordinaria pop star italiana, in uscita venerdì 13 marzo, con una nuova canzone delle sue. Scommettiamo che lascerà il segno? Annalisa non sbaglia un colpo.   

 

Stefano Mauri

Annalisa Canzone Estiva
Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
