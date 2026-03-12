“Suora o pornodiva?” Annalisa con “Canzone estiva” pronta a farci cantare, ballare, pensare e sognare

Nei giorni scorsi, a Milano è apparso un cartellone gigantesco con una domanda insolita e provocatoria:“Mi vuoi più suora o pornodiva?”. Tramite un Qrcode, chi voleva ha dato la sua risposta, senza sapere che dietro a questa domanda c’erano Annalisa e il nuovo singolo “Canzone estiva”, da venerdì 13 marzo fuori ovunque. E scommettiamo che Annalisa e i suoi amici e autori di sempre Davide Simonetta e Paolo Antonacci, con questo brano, lasceranno il segno come sempre?

Il succo dalla canzone è che non esiste una sola versione di sé. L’unica possibilità è restare in un equilibrio personale, imperfetto e contraddittorio, accettando che ogni sguardo racconti qualcosa non solo di sé, ma pure di chi osserva.

Stefano Mauri