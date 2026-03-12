MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

“Suora o pornodiva?” Annalisa con “Canzone estiva” pronta a farci cantare, ballare, pensare e sognare

La pop star italiana, insieme ai suoi amici e autori di sempre, prontissimi per l'ennesimo botto

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Marzo 2026
Nei giorni scorsi, a Milano è apparso un cartellone gigantesco con una domanda insolita e provocatoria:“Mi vuoi più suora o pornodiva?”. Tramite un Qrcode, chi voleva ha dato la sua risposta, senza sapere che dietro a questa domanda c’erano Annalisa e il nuovo singolo “Canzone estiva”, da venerdì 13 marzo fuori ovunque. E scommettiamo che Annalisa e i suoi amici e autori di sempre Davide Simonetta e Paolo Antonacci, con questo brano, lasceranno il segno come sempre?

 

Il succo dalla canzone è che non esiste una sola versione di sé. L’unica possibilità è restare in un equilibrio personale, imperfetto e contraddittorio, accettando che ogni sguardo racconti qualcosa non solo di sé, ma pure di chi osserva.

 

Stefano Mauri 

Tag
Annalisa Canzone Estiva Davide Simonetta Paolo Antonacci
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
