Tutti balliamo, cantiamo e ci emozioniamo con l’Esibizionista, l’ennesimo successo di Annalisa

Annalisa non si ferma e ha già annunciato il Capitolo II del suo tour “Ma noi siamo fuoco. L’ha detto la stessa artista, sul palco di Torino, sabato 13 dicembre, ultima data della tournée quasi sempre sold out nei palazzetti d’Italia, partita da Jesolo con la data zero, il 15 novembre scorso.



Il nuovo tour, in partenza il 23 aprile 2026 da Genova, farà tappa a Roma, al Palazzo dello Sport, il 16 maggio, dove la cantautrice chiuderà la tournée. Intanto, il pezzo, scritto da Annalisa, col geniale “Artigiano della Musica Italiana” Davide Simonetta, “Esibizionista”, capolavoro PopDance travolgente, con sfumature retrò sensualmagiche, beh va forte, è ascoltatissimo e ci fa ballare, cantare, pensare e sognare tutti…

Ah, così, lo scorso mese di ottobre, la redazione musicale di Leggo, definì, commentò la hit in oggetto: “Annalisa è un’ esibizionista nel vero senso della parola. Ama esibire la sua bellezza, il suo talento, il suo carisma. Presenta a Che tempo che fa il suo nuovo album, Ma io sono fuoco, e lei infiamma lo studio con la sua prima esibizione in tv di ‘Esibizionista’. Forte e decisa, sottolinea che i testi dei suoi brani li scrive lei stessa, insieme ad altri due componenti del suo team con cui collabora da ormai 10 anni”.

Stefano Mauri