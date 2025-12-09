Emma Marrone alla grandissima con “Brutta Storia”, pezzo di nuova svolta artistica: “Mi adatto senza tradirmi”

Emma Marrone

va alla grandissima con nuovo singolo “Brutta storia”, scritto con Olly, July e Paolo Antonacci e nel 2026, canterà dal vivo a Roma e a Milano. Il suo segreto: “Il segreto è adattarsi senza tradirsi. Con le piattaforme di streaming e il cambio della guardia – ha raccontato Emma alla redazione del quotidiano La Repubblica : “Mi è mancata un po’ la terra sotto i piedi. Ma non sono mai stata chiusa in me stessa.

Amo sperimentare, adattarmi ai tempi. Il punto è non aggiornarsi tanto per farlo, ma capire qual è la rivoluzione giusta per sé”. I punti di svolta di Emma Marrone ? Nel 2023 con Tony Effe e “Taxi sulla luna”, il Festival di Sanremo 2024 con “Apnea” e, prima ancora la canzone del suo ritorno “Mezzo Mondo”.

