Emma Marrone nel 2026 uscirà col nuovo album, ma non sarà in gara a Sanremo e sottolinea: “Non sarei pessimista sul cast”

Sì, in tutti i sensi, Emma Marrone sta vivendo un periodo d’oro con la sua nuova canzone Brutta Storia, il nuovo album, gli eventi previsti per il 2026, tra i quali i concerti a Milano e Roma. Il suo nuovo album di inediti uscirà nel 2026, nel suo immediato futuro non c’è però il Festival di Sanremo, come ha confidato alla redazione de Il Messaggero: “Troppo faticoso”.

E sul cast della prossima edizione sanremese, Emma Marrone ha le idee chiare: “Non sarei pessimista sul cast, ci sono artisti che magari non sono ancora noti, come Nayt e Sayf, ma che hanno un seguito enorme”. Per l’edizione del 2027, tra i nomi di punta per la conduzione potrebbe esserci quello di Stefano De Martino, suo ex fidanzato con cui è rimasta in buoni rapporti: “Gli consiglierei di farlo con la direzione artistica di Giorgia e Fiorella Mannoia. Non sottovaluterei le candidature di due artiste che sanno di cosa si parla quando si parla di musica”.

Stefano Mauri