Elodie si prende una pausa. Tornerà con la sua nuova musica nel 2027

Dopo anni intensi, quindiElodie si prende una pausa dalla musica. E lo ha annunciato lei stessa, commossa, tra le lacrime, nell’ultimo concerto a Roma, sabato 6 dicembre: “Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino.

Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che torno nel 2027”. Dunque Elodie ha annunciato la pausa senza spiegare nel dettaglio le ragioni: nessun problema di salute né motivi artistici, ma dalle sue parole emerge il bisogno di rallentare, ricaricare le energie e dedicare più tempo alla vita personale e ricalibrare i suoi nuovi contenuti artistici.

