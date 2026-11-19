Dopo il suo strepitoso intervento alla Milano Music Week, mercoledì scorso 18 novembre, alla rassegna “Off The Records” di Universal Music Italia, Emma Marrone ha rischiato di perdere il treno. Inghippo evitato, grazie a una bella corsa verso la stazione, documentata via social. E quella di Emma è anche una vita in viaggio, tra canzoni, concerti, persone e storie.
Ah … sussurri e anticipazioni intanto, danno Emma Marrone, in gara al prossimo Festival di Sanremo 77, ideato e condotto da Stefano De Martino. Ma per avere certezze, degli artisti e della artiste, in gara alla kermesse sanremese del 2027, bisogna aspettare venerdì 11 dicembre, quando De Martino, svelerà le carte sui suoi protagonisti all’Ariston il prossimo mese di febbraio.
Stefano Mauri