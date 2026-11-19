Come ben sottolineato dalla versione On Line de La Gazzetta dello Sport, la Juve ha una missione: ricostruire evitando gli errori commessi e mantenere alte le ambizioni, nel tempo necessario che servirà per tornare al successo.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato. e direttore generale bianconero, è stato chiaro all’evento Rcs Sport Industry Talk: “La Juventus in questi anni non è riuscita ad arrivare ai risultati sperati. Ma la struttura è importante, ci sono grandi collaboratori e una proprietà con idee chiare che ha fatto una ricapitalizzazione importante, la dimostrazione che sono stati fatti degli errori”. Intanto, l’ex trainer della Juventus Antonio Conte, bandiera juventina, in un’intervista ha aperto a un suo eventuale ritorno in bianconero, dopo aver ricordato di aver già sfiorato, il gran ritorno, tre volte in passato.

E a questo punto però due spunti, sono interessanti. Il primo è rivolto al Calciofilo, capace e competente, Carnevali, ed è il seguente: Direttore, l’austerity va bene, ma faccia o dica anche qualcosa da Juve! Il secondo va invece al coach, sempre più a tempo, sospeso tra i “fantasmi” di Simone Inzaghi e Conte, Luciano Spalletti. Ed è questo: Mister, ignori l’apertura di Antonio, punti su Jeff Ekhator, prima punta vera e vada avanti per la sua strada, alla fine farà i suoi conti.

Stefano Mauri