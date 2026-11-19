Signori e signore, ci siamo: il documentario su Chiara Ferragni di Carmen Vogani, con la regia di Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), arriva e sarà disponibile da lunedì 23 novembre sulla piattaforma Netflix. Per anni l’imprenditrice di Cremona ha mostrato, sui social, la sua vita a milioni di persone, mai quello che succedeva a social spenti.

Dopo due anni di silenzio, dove tutto è cambiato, intorno a lei, l’imprenditrice cremonese si racconta ripercorrendo il periodo più buio, quello in cui tutto è crollato: dal Pandoro Gate, al processo e alla fine del matrimonio con Fedez. Partita dalla provincia italiana, dalle rive cremonesi del Po e diventata un marchio globale, la Ferragni, senza filtri, si guarda indietro e racconta la sua storia. E per lei, nulla sarà come prima, ma forse, il suo vero meglio, deve ancora venire.

Scommettiamo? Ah, questi, dall’intervista concessa a Vanity Fair, altri passaggi interessanti, relativi al suo periodo più buio, dalle dichiarazioni di ​Chiara Ferragni: “Parlare liberamente per me è sempre stata una cosa difficile. Dopo tre anni, posso dire che non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”. E ribadisce la propria responsabilità nella vicenda: “Io non ho pensato di dare la responsabilità ad altri. Ero io il Ceo della società”.

Spazio anche a una riflessione sulla propria parabola professionale e sull’evoluzione dei social network, un mondo di cui è stata pioniera e protagonista: “Forse sì, ho fatto il mio tempo. In alcune cose sono stata una pioniera. Però il mondo è cambiato”. Ebbene, pure la Ferragni è cambiata. E in meglio.

Stefano Mauri