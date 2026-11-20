Ancora una volta, la meravigliosa Belen Rodriguez ha raccontato la propria quotidianità, attraverso fotografie sensualintriganti che mettono in risalto la sua silhouette e il celebre lato B. E insieme ai numerosi apprezzamenti e ai like dei fan, inevitabilmente, sono arrivati i commenti critici.

Qualcuno, come sottolineato dalla redazione On Line di Chi, ha scritto: “Dimagrita molto. Se non aveva il seno non aveva nulla”. Puntuale è arrivata la risposta della showgirl, in gran forma e ironica: “Ma io lo sono sempre magra così, la tv ingrassa di 5 chili”. Poi, alla Belen Rodriguez, Belen ha postato, alzando i toni alla grandissima: “Ma hai visto il mio cu*o?”.

Stefano Mauri