Come riportano i media, + stato un incontro speciale, quello di Nadia Lauricella, l’influencer di Racalmuto conosciuta sui social come Ironadia_301, con Chiara Ferragni. A raccontare il momento è uno scatto pubblicato su Instagram che ritrae le due sorridenti, una accanto all’altra. “Grazie Chiara!”, ha scritto Nadia, accompagnando la fotografia con il tag dell’imprenditrice digitale. Nella storia compare anche un messaggio:“È stato davvero bello incontrarti finalmente. È stato bellissimo conoscerti”. Nadia e Chiara Ferragni attraversando strade diverse, hanno fatto dei social una professione.

L’imprenditrice di Cremona è stata tra le protagoniste della rivoluzione digitale nel mondo della moda, con l’amica e collega Veronica Ferraro. La Lauricella ha costruito la propria popolarità raccontando senza filtri la quotidianità, le passioni e le sfide legate alla disabilità. Nata infatti con la focomelia, una malformazione congenita che ha compromesso lo sviluppo degli arti, Nadia ha trasformato Instagram e TikTok in strumenti di lavoro e sensibilizzazione. E grazie alle sue speciali testimonianze, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ha nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana per avere costruito attraverso i social una rete bella e illuminante.

Stefano Mauri