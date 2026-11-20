“Negli ultimi mesi ho esplorato, provato suoni nuovi. Adesso ho raccolto tante idee, tanta musica, e questo brano è il primo passo verso il prossimo capitolo. Il singolo parla del desiderio di restare eterni. Ho sempre un po’ paura di essere dimenticata, non soltanto nelle relazioni sentimentali, ma anche nelle amicizie, nel lavoro, magari per una frase sbagliata. È il desiderio di accettare anche quegli errori, imparare a non temerli più”.

Così, la cantautrice Sarah Toscano, in una bella intervista rilasciata a Cosmopolitan, ha introdotto la sua nuova Hit, bellissima, “Affinché nessuno ci cancelli”. E senza dubbio, al brano, l’apporto di Dj Cino e Dardust ha dato un qualcosa in più. E su sé stessa, la giovane, ma con la testa sulle spalle, artista lombarda ha detto: “Sono molto autocritica e competitiva con me stessa. Ho sempre voglia di migliorare, di raggiungere nuovi traguardi. Per me l’ansia non è necessariamente qualcosa di negativo: è una spinta a fare meglio. Quando vedo che qualcosa non funziona, penso subito: ‘Dobbiamo migliorare, dobbiamo andare avanti’. Cerco di trasformarla in uno stimolo”. Sa quello che vuole la giovane e lanciata Sarah e per lei, artisticamente, il meglio deve ancora venire. Scommettiamo?

Stefano Mauri