SERGIO RILLETTI INTERVISTA MISTER NOIR

Quando lo scrittore incontra il suo personaggio

Sergio Rilletti
4 Ottobre 2025
78

Ovviamente non vi rivelerò com’è accaduto, ma dopo 20 anni che mi occupo di lui, tanto da farmi identificare come il suo biografo, finalmente sono riuscito a intervistarlo. L’occasione è stata l’uscita di Mister Noir: Hate & Love (Oakmond Publishing), che celebra 20 anni di avventure e di pubblicazioni che lo riguardano; un romanzo scritto dal sottoscritto e che naturalmente lo vede protagonista.SR: Cominciamo con una domanda che mi fanno spesso i lettori: “Ma perché si chiama Mister Noir?”.

MrN: Innanzitutto devo fare una precisazione: questo romanzo non mi vede protagonista: anche se è un romanzo straordinario, non ha certo il dono della vista!… Poi, io mi chiamo così semplicemente perché qualcuno ha deciso così; come capita con tutti i nomi, d’altronde.

SR: Ah, cominciamo bene!… Ma perché questo è un romanzo straordinario?

MrN: Perché, oltre a esserci io ed Elena Fox, la mia bella e indomita assistente, ci occupiamo d’un caso che riguarda un gruppo di adolescenti legati a un gioco di ruolo online fantasy, Hate & Love, e alle famigerate challenge.

SR: Quindi una vicenda strettamente legata alla realtà. Ma allora cos’ha di straordinario?

MrN: Be’, innanzitutto le challenge sono delle sfide pericolose e talmente senza senso che abitano nella realtà solo per puro caso; ma poi, in questa vicenda, che inizia con la misteriosa scomparsa del giovane Pietro Cometa, ci sono delle implicazioni sovrannaturali che coinvolgono La Confraternita dei Sette Cieli, l’antica leggenda delle streghe di Ellera, e, forse, a voler credere a certi segni, persino l’intercessione di alcuni santi.

SR: Bene. Dopo 20 anni di avventure, in che cosa siete cambiati tu ed Elena Fox?

MrN:  In niente. Io sono sempre carrozzinato, geniale, ironico, e atletico; anche ben   oltre i limiti della comprensione umana. Elena è sempre bellissima, solare, empatica, e, all’occorrenza, deliziosamente letale. Entrambi continuiamo a odiare i delinquenti, i bulli, e gli omertosi. E, proprio come 007, continuiamo pure ad avere la stessa età.

SR: E gli altri personaggi con cui interagite abitualmente?

MrN: Anche il commissario Cordieri, don Fausto Giglio, e la mia domestica filippina Consuelo Gomez, compaiono in questa storia. Loro non apprezzano molto il mio umorismo, che provoca in loro reazioni stizzite, ma, riconoscendo comunque il mio genio e sapendo che lotto per il Bene, cercano sempre di aiutarmi al meglio.

SR: La Confraternita dei Sette Cieli mi fa tornare alla mente La vendetta dell’uomo che non era mai nato, l’avventura con cui 20 anni fa iniziai a farti conoscere ai lettori, e che ora si può leggere nel corposo volume Mister Noir (Oakmond Publishing). Cosa si prova a trovarsi coinvolti con loro?

MrN: Non si prova proprio niente, non è un’accademia di cinema o di teatro. Sì, certo, quando devo cooperare con loro vuol dire che non è in pericolo solo qualche persona ma il mondo intero, e quindi c’è poco da scherzare!… Ma non per me, naturalmente!

SR: Hai detto che questo caso riguarda un gruppo di adolescenti. Ma che rapporto hai con i ragazzi?

MrN: Io ho molta simpatia verso i giovanissimi perché sono curiosi, entusiasti, e giustamente desiderosi di sapere. Sì, certo, qualche anno fa, a Celle Ligure, ho dovuto inseguire un ragazzino che mi aveva insultato gratuitamente ispirandosi al mio handicap (e alla fine ha capito di aver sbagliato), ma, di solito, soprattutto i più piccoli, mi guardano stupiti girare con la mia possente carrozzina elettrica, mi salutano, e a volte mi parlano.

SR: A proposito: il 15 novembre scorso, a Celle Ligure, in onore tuo e del romanzo in questione, è andato in scena Hate & Love-Un recital per il ventennale di Mister Noir, al quale ha partecipato con grande entusiasmo un gruppo di studenti di terza media dell’istituto De Andrè. L’hai visto?

MrN: Sì, in diretta streaming, e l’ho trovato molto divertente e simpatico. E’ un vero peccato che il video poi sia misteriosamente sparito dal web, ma confido che i tipi dell’Associazione Progetto Cine Indipendente, a cui anni fa salvai la vita, riescano a rimetterlo online al più presto.

Volevo chiedergli molto altro, ovviamente, ma non ho potuto. Quindi vi invito a conoscerlo meglio acquistando i due libri che ho citato, disponibili in cartaceo e in e-book su Amazon.

©Sergio Rilletti, lunedì 30 giugno 2025 – ore 21.20

Foto di Sergio Rilletti

Sergio Rilletti

Nato a Milano il 21 aprile 1968, Sergio Rilletti ha collaborato con l’Agenzia giornalistica Hpress e a diverse testate (tra cui "M-Rivista del Mistero", "Il Giallo Mondadori", "Urania", "Writers Magazine Italia", e "SuperAbile Inail"), siti (tra cui "Thriller Magazine" e "Orient Express"), e numerose antologie. Crea Mister Noir, il primo eroe disabile seriale della Storia della letteratura italiana, protagonista di thriller umoristici; inventa la città di Baronia, dove ambienta thriller con sfumature sovrannaturali; e raggiunge la popolarità col racconto autobiografico "Solo!", scaricabile gratuitamente dal web. Nel 2012 cura, con Elio Marracci, "Capacita Nascoste" (No Reply), la prima antologia di racconti thriller con protagonisti diversamente abili. Nel 2014 esce "Le avventure di Mister Noir" (Cordero Editore), il primo libro tutto suo, un’antologia di racconti e romanzi brevi che celebra il decennale della nascita di Mister Noir. Nel 2017, a Celle Ligure, riceve la prima Civettina d'Oro, per meriti culturali. Nel 2019 cura una rubrica radiofonica settimanale, "Parola di Scrittore - Cinque minuti con Sergio Rilletti", in onda su Radio SkyLab. Nel 2020 esce "Mister Noir" (Oakmond Publishing), una riedizione del libro precedente con quattro racconti in più. Nel 2022 firma una storia a fumetti per "Il Grande Diabolik". Nel 2024 esce "Mister Noir: Hate & Love" (Oakmond Publishing), il primo romanzo della serie, e, sempre per Mister Noir, si inventa una nuova forma di intrattenimento: la presentazione-recital.
