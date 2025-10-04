SERGIO RILLETTI INTERVISTA MISTER NOIR

Ovviamente non vi rivelerò com’è accaduto, ma dopo 20 anni che mi occupo di lui, tanto da farmi identificare come il suo biografo, finalmente sono riuscito a intervistarlo. L’occasione è stata l’uscita di Mister Noir: Hate & Love (Oakmond Publishing), che celebra 20 anni di avventure e di pubblicazioni che lo riguardano; un romanzo scritto dal sottoscritto e che naturalmente lo vede protagonista.SR: Cominciamo con una domanda che mi fanno spesso i lettori: “Ma perché si chiama Mister Noir?”.

MrN: Innanzitutto devo fare una precisazione: questo romanzo non mi vede protagonista: anche se è un romanzo straordinario, non ha certo il dono della vista!… Poi, io mi chiamo così semplicemente perché qualcuno ha deciso così; come capita con tutti i nomi, d’altronde.

SR: Ah, cominciamo bene!… Ma perché questo è un romanzo straordinario?

MrN: Perché, oltre a esserci io ed Elena Fox, la mia bella e indomita assistente, ci occupiamo d’un caso che riguarda un gruppo di adolescenti legati a un gioco di ruolo online fantasy, Hate & Love, e alle famigerate challenge.

SR: Quindi una vicenda strettamente legata alla realtà. Ma allora cos’ha di straordinario?

MrN: Be’, innanzitutto le challenge sono delle sfide pericolose e talmente senza senso che abitano nella realtà solo per puro caso; ma poi, in questa vicenda, che inizia con la misteriosa scomparsa del giovane Pietro Cometa, ci sono delle implicazioni sovrannaturali che coinvolgono La Confraternita dei Sette Cieli, l’antica leggenda delle streghe di Ellera, e, forse, a voler credere a certi segni, persino l’intercessione di alcuni santi.

SR: Bene. Dopo 20 anni di avventure, in che cosa siete cambiati tu ed Elena Fox?

MrN: In niente. Io sono sempre carrozzinato, geniale, ironico, e atletico; anche ben oltre i limiti della comprensione umana. Elena è sempre bellissima, solare, empatica, e, all’occorrenza, deliziosamente letale. Entrambi continuiamo a odiare i delinquenti, i bulli, e gli omertosi. E, proprio come 007, continuiamo pure ad avere la stessa età.

SR: E gli altri personaggi con cui interagite abitualmente?

MrN: Anche il commissario Cordieri, don Fausto Giglio, e la mia domestica filippina Consuelo Gomez, compaiono in questa storia. Loro non apprezzano molto il mio umorismo, che provoca in loro reazioni stizzite, ma, riconoscendo comunque il mio genio e sapendo che lotto per il Bene, cercano sempre di aiutarmi al meglio.

SR: La Confraternita dei Sette Cieli mi fa tornare alla mente La vendetta dell’uomo che non era mai nato, l’avventura con cui 20 anni fa iniziai a farti conoscere ai lettori, e che ora si può leggere nel corposo volume Mister Noir (Oakmond Publishing). Cosa si prova a trovarsi coinvolti con loro?

MrN: Non si prova proprio niente, non è un’accademia di cinema o di teatro. Sì, certo, quando devo cooperare con loro vuol dire che non è in pericolo solo qualche persona ma il mondo intero, e quindi c’è poco da scherzare!… Ma non per me, naturalmente!

SR: Hai detto che questo caso riguarda un gruppo di adolescenti. Ma che rapporto hai con i ragazzi?

MrN: Io ho molta simpatia verso i giovanissimi perché sono curiosi, entusiasti, e giustamente desiderosi di sapere. Sì, certo, qualche anno fa, a Celle Ligure, ho dovuto inseguire un ragazzino che mi aveva insultato gratuitamente ispirandosi al mio handicap (e alla fine ha capito di aver sbagliato), ma, di solito, soprattutto i più piccoli, mi guardano stupiti girare con la mia possente carrozzina elettrica, mi salutano, e a volte mi parlano.

SR: A proposito: il 15 novembre scorso, a Celle Ligure, in onore tuo e del romanzo in questione, è andato in scena Hate & Love-Un recital per il ventennale di Mister Noir, al quale ha partecipato con grande entusiasmo un gruppo di studenti di terza media dell’istituto De Andrè. L’hai visto?

MrN: Sì, in diretta streaming, e l’ho trovato molto divertente e simpatico. E’ un vero peccato che il video poi sia misteriosamente sparito dal web, ma confido che i tipi dell’Associazione Progetto Cine Indipendente, a cui anni fa salvai la vita, riescano a rimetterlo online al più presto.

Volevo chiedergli molto altro, ovviamente, ma non ho potuto. Quindi vi invito a conoscerlo meglio acquistando i due libri che ho citato, disponibili in cartaceo e in e-book su Amazon.

©Sergio Rilletti, lunedì 30 giugno 2025 – ore 21.20

