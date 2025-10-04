Igor Tudor, sereno e in gran forma prima di Juve – Milan: “A me la squadra piace”

“Non so che gara sarà, ma il Milan è una squadra di primissimo livello, hanno buoni giocatori e stanno in un buon momento. Giochiamo a casa nostra però e vogliamo fare una buona gara. Penso che la squadra ha fatto due grandi partite, meglio dell’avversario. Abbiamo spinto ed è mancato poco per ottenere i tre punti. Vedo la squadra in crescita e queste due partite mi sono piaciute. Stiamo bene, anche se siamo alla Juve e il pareggio non basta. Identità? Più chiara di questo non si può avere, giochiamo da sei mesi così” . Così Igor Tudor in conferenza stampa, sereno, in gran forma e con la voglia di scherzare, ha presentato la sfida della sua Juve contro il Milan.



E ha poi perseguito: “Se stiamo cercando equilibrio? Dal primo giorno. In attacco e difesa proviamo a scegliere i giocatori giusti. Sicuramente ci sta qualche problematica e difetto e si prova a crescere su tutto, come i calci piazzati. A volte ci riesci, a volte no. A me la squadra piace perché sta dando tutto, sa cosa fare con e senza palla. Manca qualche vittoria e nel calcio sappiamo che quando arriva il risultato si fa un’analisi e quando si perde un’altra. Io da allenatore però non devo fare così. Modric? Ha fatto la storia del nostro popolo, non nascerà nessun altro come lui. Non ho mai visto nessuno giocare così a 40 anni. Speriamo che domani fa cagare (ride, ndr)”. Quindi, il pareggio in Champions League col Villarreal, la Juventus col Milan vuole vincere.

Stefano Mauri