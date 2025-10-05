Ma quanto bella e’, “Brutta Storia”, la nuova canzone di Emma Marrone?

Ha fatto bene Emma Marrone ad aspettare il suo momento giusto per fare uscire “Brutta Storia”, la sua ultima, bellissima, “diversa” dai soliti canoni e … pop più che mai canzone.Del resto, per le cose belle deve il tempo giusto e, “Brutta Storia”, è bellissima, più la si ascolta, più piace,



Tra le altre cose, sabato 4 ottobre, Emma Marrone era tra gli ospiti, all’Arena di Verona, del concerto evento per celebrare i 30 anni e la carriera di Francesca Michielin, amica e collega della cantautrice salentina. E all’Arena, Emma ha spaccato. E adesso, con “Brutta Storia”, accenderà di musica, emozioni e magia, altre linee artistiche. Scommettiamo?

Stefano Mauri