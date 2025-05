Antonio Conte alla Juventus e Massimiliano Allegri al Napoli: che incroci tecnici fa il destino

Nel giorno dei festeggiamenti per il quarto Scudetto, il presidente del Napule Aurelio De Laurentiis, durante la cena Scudetto a Posillipo, ha fatto un lungo discorso dedicato ad Antonio Conte. Eccone un sunto: “Devo assolutamente fare un abbraccio sentimentale a questo signore, perché lui ha preso una squadra che era sul baratro e l’abbiamo assieme rafforzata. Ha dimostrato al mondo intero che i moduli non servono a nulla, ma serve soltanto un grande esegeta di quello che è il calcio. Per cui lui ci ha portato fino in fondo facendoci vincere il secondo scudetto in tre anni. Quindi vi chiedo un applauso… Grazie, grazie, grazie!”.

E Conte, in un’intervista, concessa a rai Sport, sul pullman scoperto, per i festeggiamenti del titolo, così ha parlato il trainer leccese: “Sono molto emozionato, non potrebbe essere altrimenti. Abbiamo faticato tanto e siamo riusciti a coronare un sogno. Vedere tutti i tifosi napoletani in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga di tutti i sacrifici fatti quest’anno. Era difficile non creare un rapporto particolare con la città, una città passionale, che ha entusiasmo, dà tutto, vuole anche tanto e noi gli abbiamo dato tutto quello che avevamo e loro oggi ci stanno ripagando con questo affetto che è straordinario, bisogna provarlo per capire cosa significa. Difficile separarsi da tutto questo? Questo entusiasmo e questa passione sono qualcosa di straordinario, difficilmente lo puoi trovare dappertutto”. Già è difficile separarsi da Napoli e dai napoletani, ma Conte ha voglia di tornare alla Juventus, mentre Aurelio De Laurentiis, tenterà di rivincere affidandosi a Massimiliano Allegri.

Stefano Mauri