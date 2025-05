Chiara Ferragni, a modo suo, dribbla i continui sussurri sui suoi probabili fidanzati di turno

Eh già, sussurrati in primis dal giornalista, esperto di gossip, Gabriele Parpiglia, i sussurri, sulla possibile love story tra Chiara Ferragnie Cristiano Caccamo, non si fermano, continuano. Che dicono i diretti interessati? Caccamo tace e continua a mostrarsi single sui social, non menzionando minimamente i rumors che lo riguardano.

Chiara Ferragni da Cremona invece, in un video su TikTok, a modo suo ha replicato al recente pettegolezzo, mentre accenna un balletto, con il volto spazientito, con le seguenti parole: “Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana”, scrive, mentre canticchia la canzone: “I don’t care what you say anymore, this is my life. Leave me alone” (non mi importa cosa dite ogni volta, questa è la mia vita. Lasciatemi sola)”.

Stefano Mauri