Chiara Ferragni: “Ho avuto relazioni tossiche in passato e me le facevo andar bene”

Chiara Ferragni, come ha riportato il magazine Leggo, è tornata a parlare dei suoi problemi in amore nel podcast della sorella Valentina. Nella puntata che uscirà martedì 20 maggio, alla quale ha partecipato anche la terza sorella Francesca Ferragni, l’imprenditrice digitale ha parlato delle difficoltà che ha avuto “in diverse relazioni» con compagni che non hanno saputo gestire il successo di Chiara perché «si sentivano sminuiti”.

“Ci riteniamo donne forti, è una cosa che spaventa gli uomini?”, ha rotto il ghiaccio, ponendo il quesito alle sorelle, Valentina Ferragni alle sorelle”. E Chiara da Cremona ha risposto: “Tutti gli uomini dicono di volere la donna forte e indipendente, che lavora e guadagna bene. Poi sono pochi quelli che non si sentono minacciati nel proprio ego da questo. Quei pochi sono quelli che dovrebbero essere al nostro fianco. Molti uomini cercano di renderti più piccola. Purtroppo noi donne – è successo a me ed altre che conosco – finiamo nelle relazioni tossiche nelle quali ci trattano di m***a e ce lo facciamo andare bene, giustificando questo atteggiamento. A me è successo in diverse relazioni”. ha ribadito. Francesca Ferragni invece si è detta quella “fortunata” tra le tre, perché ha trovato quello giusto, il marito Riccardo Nicoletti: “La nostra relazione è durata perché lui mi ha dato spazio per realizzarmi. Quando l’ho scelto non sapevo fosse così”.

A proposito, Chiara Ferragni e il Codacons si incontreranno per la prima volta giovedì 22 maggio a Roma nell’ambito di un evento, al quale parteciperà anche l’imprenditrice digitale, per il lancio di un progetto contro la violenza sulle donne realizzato dalla stessa associazione dei consumatori. Lo apprende e l’ha scritto, l’Adnkronos. Dopo anni in cui le due parti hanno più volte battibeccato, arrivando persino alle carte bollate, sembra dunque finalmente arrivato il momento della pace tra l’influencer di Cremona e l’agguerrita associazione dei consumatori che, in diverse occasioni, ha messo i Ferragnez nel suo mirino. Chiara Ferragni e il Codacons, si incontreranno all’Auditorium di Roma il 22 maggio – secondo quanto si apprende – quando ci sarà la presentazione di un progetto sociale del Codacons contro la violenza sulle donne e lo stalking, alla quale interverrà la Ferragni portando sul palco un suo contributo in difesa delle vittime di violenza di genere.

Stefano Mauri