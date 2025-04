Antonio Conte ha voglia di proseguire ad allenare il Napoli, l’anno che verrà?

(continua dopo la pubblicità)

Antonio Conte? Fa sempre notizia e ospite della puntata di Pressing, trasmissione di Canale 5, Alessandro Matri, ex attaccante della Juve di Conte,ha commentato l’atteggiamento avuto da Antonio Contenegli ultimi giorni: “Conte parafulmine o mette le mani avanti? Non vede progettualità, la cessione di Kvara la sta pagando”. “Gli hanno preso Okafor, poi s’è fatto male Neres e sta soffrendo tanto. Con Kvara lo Scudetto sarebbe più vicino, anche alla Juventus quando andò via cercava di aumentare la qualità per la Champions. Gli sfoghi sono sempre su questo, mancanza di progettualità anche se gli hanno fatto un grande mercato. Rabbia? Di rischiare di non vincere” ha aggiunto Alessandro Matri, attaccante di Cagliari, Juventus e Sassuolo.

Il giornalista Fabio Caressa invece si è soffermato, durante Sky Calcio Club, sulle particolari dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita di Monza-Napoli: “Sono curioso di vedere se la squadra di Conte riuscirà a riprendere l’abbrivio di inizio stagione, perché questa sconfitta dell’Inter a Bologna porta tanto al Napoli, che tendenzialmente ha un calendario favorevole rispetto a quello dell’Inter, almeno sulla carta. Il tecnico del Napoli, intanto, fa polemiche e nemmeno tanto velate… Voleva che Kvaratskhelia restasse in azzurro. Dove si può migliorare questa squadra sul mercato? Qualcosa, secondo me, lo puoi fare per rinforzarlo dietro” ha detto Caressa, tornando sulle parole di Conte dopo la vittoria del Napoli a Monza. Già, ma poi il vero quesito forse è il seguente: a luglio, Antonio Conte sarà ancora il trainer del Napule o no? E la Juventus si farà tentare dalla seduzione Conte? O proseguirà con Igor Tudor?

