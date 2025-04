Chiara Ferragni bella e ironica con la scritta sulla T Shirt : “Me and my little tits Against the world”

(continua dopo la pubblicità)

Cosa ha fatto Chiara Ferragni, nel weekend di Pasqua? È partita alla volta di Capalbio, in provincia di Grosseto, e ha trascorso le giornate tra aperitivi all’aperto, uscite con gli amici e la prima tintarella. E ha inoltre sfoggiato per l’occasione, una maglietta, con la seguente scritta stampata: “Me and my little tits Against the world”, ossia “Io e le mie piccole tet*e contro il mondo”.

Settimana scorsa invece, smentendo le voci di una rottura, Chiara Ferragni e il compagno Giovanni Tronchetti Provera sono stati avvistati insieme a Milano, mentre sfrecciavano in motorino per le vie della città. Insomma, Chiara Ferragni, influencer ed ex moglie di Fedez appare più che mai serene ed è ritornata alla grandissima.

Stefano Mauri