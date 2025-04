Alessia Marcuzzi, se lo vuole e la fa stare bene, fa benissimo ad apparire sensuale e scanzonata

(continua dopo la pubblicità)

Alessia Marcuzzi: bella, lanciata, sexy e sbarazzina, sta vivendo un periodo particolarmente soddisfacente della sua carriera: a poco più di un mese dall’esperienza come co-conduttrice a Sanremo, è tornata in tv con un programma tutto suo, si intitola Obbligo o Verità e va in onda ogni martedì in prima serata su Rai 2.

A proposito, ricordate, quando a Domenica In, nel salotto buono televisivo di Mara Venier, così parlò Alessia Marcuzzi: “A Sanremo sono stata criticata per il modo di fare scanzonato, e va bene. Ognuno è giusto che la pensi come vuole. Ma c’è una cosa che mi è dispiaciuta: i commenti sul web in cui si diceva che sembravo drogata”. Già, via internet si dice tutto, troppo di tutti, quasi sempre a vanvera e Alessia Marcuzzi, ha fatto bene a vivere, come ha voluto e fatto, la sua esperienza sanremese, no?

Stefano Mauri