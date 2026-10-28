La vita dopo i Ferragnez? Fedez sta benissimo con Giulia Honegger. E Chiara Ferragni è innamoratissima del suo Josè Hernandez

Ad aver trovato l’amore non è solo Chiara Ferragni, innamoratissima del suo Josè Hernandez. Pure l’ex Ferragnez Fedez sta bene e ha pubblicato sui suoi canali social un video dove organizzava un tenero scherzo alla fidanzata Giulia Honegger.
Un legame sempre più forte, unisce Federico alla sua compagna, dopo la nascita del figlio. E nelle sue stories Instagram il rapper ha condiviso un siparietto girato in camera da letto, dove dopo la formula magica pronunciata da Giulia: “Sim Salabim”, Fedez tenero e spontaneo, scompare sotto la coperta, mostrando ai follower una bella scena di vita normale.
E quando si sposta in giro di Milano, il cantante ha sempre insieme alla Honegger. Un po’ come succede a Chiara, inseparabile col suo fidanzato.
Stefano Mauri