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La vita dopo i Ferragnez? Fedez sta benissimo con Giulia Honegger. E Chiara Ferragni è innamoratissima del suo Josè Hernandez

La coppia più famosa e celebrata del web si è sciolta. E i due ex, vivono oggi storie meno social e più spontanee con altre persone

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Ad aver trovato l’amore non è solo Chiara Ferragni, innamoratissima del suo Josè Hernandez. Pure l’ex Ferragnez Fedez sta bene e ha pubblicato sui suoi canali social un video dove organizzava un tenero scherzo alla fidanzata Giulia Honegger.

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Foto da Instagram

Un legame sempre più forte, unisce Federico alla sua compagna, dopo la nascita del figlio. E nelle sue stories Instagram il rapper ha condiviso un siparietto girato in camera da letto, dove dopo la formula magica pronunciata da Giulia: “Sim Salabim”, Fedez tenero e spontaneo, scompare sotto la coperta, mostrando ai follower una bella scena di vita normale.

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Foto da Instagram

E quando si sposta in giro di Milano, il cantante ha sempre insieme alla Honegger. Un po’ come succede a Chiara, inseparabile col suo fidanzato.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni fedez Ferragnez Giulia Honegger Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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