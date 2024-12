Ma davvero a mister Thiago Motta va bene questa Juve che pareggia sempre?

(continua dopo la pubblicità)

Thiago Motta, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida contro la Fiorentina: “Sono molto contento, l’idea è quella di continuare ad attaccare e non mettersi dietro e prendere gol. Oggi era da vincere, dovevamo chiudere la partita. Non mi concentrerei sull’ingenuità difensiva, ma sul chiudere una partita, dobbiamo arrivare al terzo gol, lì possiamo gestire meglio. Dietro abbiamo concesso, hanno tirato pochissimo secondo me, abbiamo meritato di più, ma alla fine conta il risultato. E il risultato dice che non siamo stati capaci di chiuderla. Abbiamo avuto tanti momenti buoni, per questo dico che la cosa giusta era chiuderla. Su questo dobbiamo concentrarci. In altre partite in cui siamo andati in vantaggio abbiamo segnato due gol, come col Manchester City, poi abbiamo gestito bene la fase difensiva”.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto della situazione Danilo, che sembra sempre più verso l’uscita (piace tanto al Napoli) e quella di Raspadori (i bianconeri lo seguono con interesse). Su queste due situazioni in evoluzione ha detto la sua Fabio Capello a Sky Sport ha detto la sua: “Un giocatore di grande esperienza e che ha fatto sempre molto bene. Io l’avrei tenuto però ci sono delle decisioni da parte di Motta come anche quella su Chiesa… Decisioni forti, per cui Danilo non va bene e serve un difensore con altre caratteristiche: un marcatore, veloce e anche forte di testa”.

