Strage di Erba, il giallo delle azioni contro gli avvocati di Olindo e Rosa al processo di Como

I dettagli inediti nel libro “Rosy” di Alessandra Carati sulla vita di Rosa Bazzi, condannata all’ergastolo sulla strage di Erba

Cosa successe agli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi alla vigilia del processo di Como sulla strage di Erba, ovvero a Fabio Schembri, Luisa Bordeaux ed Enzo Pacia? Nel suo ultimo libro Rosy, Alessandra Carati, già finalista al premio Strega, rivela episodi inquietanti di cui nessuno era a conoscenza. Ecco i passaggi:

… Le azioni vandaliche seguono a breve: l’auto imbrattata di vernice, le gomme tagliate, il motore fuso due volte nel giro di una stagione; e non le succede a Como, intorno al tribunale, dove possono aggirarsi degli spostati, vanno a cercarla a Lecco, dove vive e ha lo studio. Poi, telefonate strane, anche a sua madre, di gente che si presenta con nomi altisonanti dicendo: «Non sono stati loro due, cercate dentro il giro della droga». Di alcune ha ancora le registrazioni. Al suo collega forzano lo studio tre volte in sei mesi, senza rubare niente; trova la porta socchiusa e le cose così come le ha lasciate. Infine l’isolamento. Dentro e fuori il tribunale tutti la scoraggiano, non deve assumere quella difesa, è un suicidio professionale, è pazza a volerlo fare. Dopo qualche mese le domande diventano: quanto prendete, chi vi paga. Allusioni nemmeno velate alla pubblicità che avrebbe incrementato la popolarità e quindi i clienti…

**

… Il pomeriggio che precede l’inizio del processo, l’avvocato riceve la visita di un giornalista nel proprio studio. È sotto pressione, si stanno definendo gli ultimi dettagli, l’altro capisce e gli parla diretto: «Sa, oggi stavano per battere un’ANSA». Ora ha tutta la sua attenzione. «I difensori di Rosa Bazzi e Olindo Romano iscritti nel registro degli indagati.» Il giornalista distoglie gli occhi: «Patrocinio infedele».

L’avvocato mordicchia il filtro della sigaretta che tiene tra le dita (pensa: un reato infame), è il secondo pacchetto della giornata (pensa: danneggi l’assistito, vieni meno alla tua professione, ostacoli il corso della giustizia), poi l’accende (sarebbe la negazione completa della mia persona). L’obiettivo è inquinare la difesa, minarne la credibilità così da toglierle il coraggio di alzarsi in piedi e dibattere. Spaventare.

«Quindi?»

L’altro: «All’ultimo ci hanno ripensato».

L’avvocato butta fuori il fumo dalle narici: «Dica a chi l’ha mandata che, scendesse Gesù Cristo dalla croce, noi domani siamo in aula».

**

Dal libro “Rosy” di Alessandra Carati, Mondadori

***

